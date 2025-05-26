的士車隊招募200司機加入　底薪7000另每單抽佣

政府今年3月批出5個的士車隊牌照，而營辦商需於7月底前投入服務。大黃蜂愛心車隊是其中一支中標車隊，車隊已投入過億港元買入1,000輛的士，現正招攬司機加入，底薪7,000港元，另會就每張單抽佣，詳細仍在研究營運模式，目前已有200名司機加入。該車隊又指，稍後將會推出叫車手機應用程式，預約的士的額外收費約為車費2至3成，實際價格按情況而作調整。

大黃蜂愛心車隊計劃成立全港首支純電動市區及新界的士車隊，公司表示，司機入職前需完成至少8小時培訓，以熟習駕駛全電動的士及禮貌待客，並設獎罰機制，若有司機被兔次投訴，則會減少派單，或需重新接受培訓，嚴重個案更會即時解僱，獲得好評的司機則會獲發獎金。車隊亦設有社工，協助疏導司機的工作壓力，公司指將會與的士司機從業員總會合作，工會有逾6萬名會員，有信心有足夠司機加入車隊。

車隊又稱，將會提供100輛輪椅的士，計劃與社福機構合作，為長者及殘疾人士提供無障礙接送服務。有加入車隊的司機表示，希望的士車隊可以改善本港的士服務質素，但亦提到公司使用的車款沒有車頂顯示「的士」的頂燈，擔心未來在街上或難有乘客截車，相信要一段時間適應。