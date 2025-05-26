元朗再現可疑男子　搭訕小學女生請吸電子煙　校方發通告籲注意

近期元朗區發生疑有男子搭訕小學女生事件，繼上周元朗八鄉北關愛隊發文提醒有男子，專門向放學後前往補習及剛補習完路過的小學女生搭訕後，元朗港澳信義會黃陳淑英紀念學校，於上周三向家長發通告，指區內近期發現有男子向放學路過的小學女生搭訕、結織，甚至請吸電子煙等，提醒家長留意及須提醒子女注意安全。

根據學校通告，區內近期發現有男子向放學路過的小學女生搭訕、結織交換電話號碼、約出街玩、請吃食物、送禮物，甚至請吸電子煙及送女學生回家等行為，提醒家長留意及須提醒子女注意安全，若有學生遇到上述情況，應不予理會及立即離開，有需要時大聲呼叫及報案求助，亦應通知家長或學校老師。校方表示，在知悉相關消息後，基於對學生的關心而發出通告，目前為止未有收到家長反映子女有遇到有關情況。

另外，元朗八鄉北關愛隊亦於上周一在社交平台發文指，執法部門呼籲提高警覺，在元朗康樂路公園及球場，發現有兩名年約18至20多歲的年輕男子，專門向放學後前往補習及剛補習完路過的小學女生搭訕、結識、請吃東西、送禮物及送女學生回家等，未知有何動機和企圖，請家長們提高警覺。