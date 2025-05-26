8歲女童遭母親兩任男友性侵　事主供稱被告之一趁其睡覺摸下體

一名女童在8至10歲期間，疑先後遭母親兩任男友性侵。其中一人涉8度非禮女童，另一人則與女童4度非法性交。女童母親另被指要求女兒及其補習老師隱瞞性侵一事。涉案兩名男子分別否認4項非法性交及8項非禮罪，女童母親則否認妨礙司法公正罪，案件今（26日）在高院審理。庭上播放女童跟警員所作的錄影會面，女童稱其中一名母親男友不時趁她睡覺時，伸手入她褲內摸她下體。她覺得「好驚」、「好奇怪」。

3名被告分別是全志明（現年53歲），他持雙程證來港；李錦輝（71歲）及匿名女被告「N. D.」（49歲）。當中全被控於2019年9月1日至12月31日期間，4次在大埔大光里寶豐樓一單位與女童X非法性交。李錦輝則被控於2017年，在粉嶺昌盛苑及大埔某單位共8度非禮X。至於X的母親、被告「N. D.」，則被控於或約於2023年4月1日妨礙司法公正，包括要求一名姓蔡女子不要向警方舉報全志明性虐待X。

控方今日播放X跟警員進行的錄影會面片段。X說，當她讀小二時的一個下午，母親帶她到其姓李男友位於粉嶺昌盛苑的住所，然後母親便離開。X之後午睡。她合上眼，但沒睡着。此時，李把她的褲及內褲扯低，輕輕上下摸她的下體。她覺得「好驚」、「好奇怪」。約5分鐘後，她郁了一郁，她感覺到李很慌張，「即刻扯返條褲上嚟」。事後李「扮無嘢」，如常叫她起床。

同年暑假，當父親離港期間，李收工後到她位於大埔的住所，她的母親及胞妹在場。X獨自睡在細房。她憶述，李曾經連續5晚入細房，5次事件經過均大同小異，李會摸黑把手伸入她的褲內，摸她的下體。她當時不明白李在做什麼，現在回想，始知屬於非禮。

案件編號：HCCC297/2024