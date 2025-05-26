丈夫無申報持物業一半業權　遭收回公屋單位　泰國女華僑申覆核

一名泰國女華僑上周五（23日）入稟高院提司法覆核，提及政府去年發現其丈夫1984年至1998年間，曾與二伯娘各持同一住宅物業的一半業權，房委會要求收回單位。女華僑向委員會上訴失敗，遂入稟要求撤銷交還公屋的決定，指丈夫患認知障礙症，而且「學歷低」、「法律和城市生活知識甚少」，無意圖以虛假陳述獲取公屋資格。

司法覆核申請人為蔡明珠，她沒有律師代表。建議答辯人是香港房屋委員會及上訴委員會（房屋）。蔡明珠在申請書指，她生於1960年，是泰國華僑；丈夫姓曾，生於1953年廣東，「由於家境貧寒，僅完成中一學歷」，1976年來港。1986年兩人結識，翌年在港結婚，誕下3名子女。1991 年，一家五口獲編配沙田廣源邨一單位。2024年9月，房屋署善用公屋資源分組發現，1984年至1998年間，丈夫與二伯娘聯名持有一個九龍住宅單位的一半業權。翌月房委會要求交還公屋。

蔡明珠續指，丈夫患認知障礙症，未能理解房委會指控及理據，亦未能將事件的來龍去脈告知家人。同年10月23日，蔡明珠女兒請求房委會延遲發出遷出通知書，指所有家庭成員均不知道事件。不過，到10月31日，房委會仍向丈夫發出遷出通知書，理由是丈夫沒有申報所擁有住宅物業，作出虛假陳述，將於11月30日終止租約。蔡明珠女兒就決定提上訴。2025年初，上訴委員會裁定房委會發遷出通知書是有理據。

蔡明珠遂提司法覆核，理據包括上訴委員會未能給出充分理由，拒絕接受她的丈夫之所以未能申報擁有一半業權，是因為丈夫學歷低，「法律和城市生活知識甚少」，及主觀認為自己並非業主，而真誠相信自己已如實申報，並無意圖以虛假陳述獲取公屋資格。蔡明珠要求法庭撤銷房委會發出遷出通知書，及上訴委員會確認書的決定，將案件發還上訴委員會重新考慮，並根據法院裁決作出決定，同時要求法庭裁定申請公屋的限制屬違憲。

案件編號：HCAL1204/2025