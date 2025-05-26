旅發局盼提升旅遊吸引力　協助世界各地媒體來港取景拍攝

為振興本港旅遊業，旅發局推出多項措施提升香港的旅遊吸引力，包括與不同電視台、媒體合作，製作不同類型電視劇、綜藝及資訊節目宣傳香港，亦為來港取景的電視節目和電影提供協助，希望透過節目向全球觀眾呈現香港的美食、文化、建築及藝術氛圍魅力。

旅發局指，曾支持拍攝的綜藝節目包括南韓節目《玩甚麼好呢？》，因一對香港的情侶在首爾地鐵站拾獲銀包後，立即交回失物認領處，更將節目送贈的家電獎品轉送給有需要的人，展現出香港人的善心之舉。攝製隊其後獲旅發局支持來港拍攝，包括在中環PMQ展開旅程，為該對本港情侶精心挑選禮物，並感受香港獨有的藝術和復古氣息，並與該對情侶在油麻地一間地道中菜菜館重逢品嚐小菜，又分享從韓國帶來的手信。

澳洲Sky News製作了兩集香港特輯《Racing Dreams》，由著名主持人Tim Gilbert親赴香港主持，節目深入探討在港澳洲人的生活與工作，帶領觀眾走進澳洲籍練馬師與騎師的日常，展現賽馬工作的幕後故事，亦訪問了在香港米芝蓮一星餐廳的澳洲籍主廚。節目內容同時呈現香港作為活力旅遊之都的動感風采，包括維港張保仔中式帆船體驗、太平山頂壯麗景觀及世界級美食饗宴。

旅發局指，根據不同節目特色，度身打造拍攝行程及特色內容建議，期望透過節目向全球觀眾呈現香港的美食、文化、建築及藝術氛圍魅力，並將繼續與不同製作團隊合作以推廣香港，吸引更多遊客親臨感受香港的獨特風采。