本周中期迎「龍舟水」　屆時雨勢較頻密　端午過後最高32°C

近日天氣變化快，上周的高溫天氣在周末的雷雨下有所緩解，而本周六(5月31日)適逢端午節，天文台今日(5月26日)透過天氣隨筆預料，本周中期因低壓槽逼近而迎來一次「龍舟水」，屆時驟雨增多，且雨勢較為頻密，至本周五(5月30日)及端午節當天驟雨會減少，風勢頗大。踏入「龍舟水」季節，天文台呼籲大家做好應對大雨的準備。

隨着低壓槽靠近華南沿岸，本周三(5月28日)將有幾陣驟雨，當日稍後至翌日初時雨勢較為頻密，及有狂風雷暴。同時，該低壓槽會在本周後期移入南海北部，本周五及端午節當天驟雨減少，風勢頗大。此外，受西南氣流影響，下周日及周一(6月1日及2日)天氣炎熱，短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨。

天文台解釋指，每逢5至6月，即端午節前後的日子，氣候上北方冷空氣活動會逐步減弱，同時也是南海西南季候風爆發之時。當弱冷空氣及暖濕西南風在華南上空「角力」，兩者的匯聚會觸發對流並為該區帶來廣泛的降雨，這亦是所謂「龍舟水」的由來。

九天天氣預報顯示，明日(5月27日)大致多雲，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎攝氏25至29度；隨後一連8天都有驟雨，其中本周三及四(5月29日)驟雨較多及有幾陣狂風雷暴，且雨勢較為頻密，期間介乎攝氏25至29度；隨後6天仍有驟雨，短暫時間有陽光及炎熱，氣溫介乎攝氏26至32度。