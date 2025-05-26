逾2,600器官衰竭患者等候續命　捐贈推廣不足如判死刑

資深藝人艾威的太太因肝病惡化未等及接受換肝手術，與世長辭。事實上本港器官移植個案一直偏低，衞生官員於今年3月時表示，本港有超過2,600名器官衰竭患者正等待器官移植。腎衰竭患者Escther向《東呼即應》表示，她於2011年發病，等了兩年多終等到合適器官進行移植，但在2022年腎臟出現衰退，須長期在家中洗血。她認為能等到合適器官的機會極微，除戒口、嚴控每日飲水量，患病期間也不敢旅行外遊，日常生活大受影響。有議員認為，器官捐贈推廣委員會應吸納不同的海外經驗，思考如何推行器官捐贈宣傳活動。

37歲的Escther是一名腎衰竭患者，她在2011年與朋友逛街時發病，因突然氣促需要立即入醫院做手術，當時幸運的是等了兩年多，就有合適的器官移植。當時醫生沒有解釋腎衰竭具體原因，她憶述稱當年只有20多歲很年輕，很少有這些案例，唯一跟醫生溝通時的解釋就是，之前有發燒、感冒，不排除都會有影響，但不知為何會突然急轉直下，變成急性腎衰竭。其實她當時的情況很危急，家人也收到病危通知書，由入院到出院接近一個月，最後判了「死刑」，即長期要洗血。不過，Escther覺得自己算是很幸運，因為等的時間較短，等了兩年多就換腎了。她續稱，聽其他病友說都等了數年，甚至10多年都沒有可以換腎的消息。

原以為已經走過死門關，但想不到死神再向Escther埋手，其腎臟於2022年出現衰退，要長期留在家中洗血，需要再次等候奇迹出現。Escther從開始洗血到現時，大概等了接近兩年，都不知道要等多久，因為她是O型血，只有捐血者同樣是O型血，她才可以受惠。她現時可以做到，就是養好自己的身體，不要經常發燒、感冒或者是細菌感染。

Escther隔晚就要在家中洗血，雖然有機構資助機器及藥物的費用，但洗腎對Escther生活造成很大影響，除戒口之外，連一天內喝多少水都受到限制。Escther稱，基本上晚上放工回家就已經要開始準備洗血的所有程序，到準備要真正洗血其實要一個半小時，即那一晚就不可以約朋友吃飯，拍拖根本上就不用想，見面都未必可以見到。如果其機器不響， 可以整晚6、7個小時熟睡，那當然是最好。但如果半夜2、3點機器突然間發出響聲，就要操作一輪，再睡回覺其實就真的比較難，就會影響到睡眠質素。

香港移植運動協會榮譽會長周嘉歡指出，香港的器官捐贈率是每100萬人只有4個人捐，相對於其他國家，這個成績是很差。她提到，根據以前的調查，大概有三分一港人是願意死後捐器官，但有10多個百分比的人是死後不願意捐器官。但其他50%的人還沒想清楚自己想怎樣，可能沒有想過自己死後會怎樣或沒有想過死後捐不捐器官，所以希望這50%的人要想一想，因為沒有人知道自己何時會去世，也沒有人知道自己會否成為一個接受器官的病人。

政府2016年4月成立器官捐贈推廣委員會，不過委員會去年已沒有再更新任命消息，醫衞部門網站亦看不到有列出委員會的名字。議員陳凱欣表示，留意到近年來這個器官捐贈推廣委員會好像沒有以前那麼活躍，於2022年時委任他們的那個任期是到2024年，所以擔心會否這個委員會可能已經完結了任期，而今屆政府也沒有延續下去。

《東呼即應》向有關當局查詢委員會的最新情況，局方回應指衞生署作為推廣器官捐贈的主要執行部門，轄下亦設有「器官捐贈推廣會議」，考慮到會議與委員會職能和組成類近，從優化資源運用的角度整合了兩個組織，將專注透過衞生署轄下的會議作為平台，繼續推進器官捐贈的宣傳和教育工作。至於牽涉器官捐贈整體政策方向的議題，則會由該局繼續負責推動。