烈士紀念碑去向不明　官稱置災害易發區需移除

內地官媒周一（26日）報道，浙江省台州市仙居縣湫山鄉沙地村數年前有人為修建私人住宅，截斷佔用通往烈士紀念碑的道路，到今年清明節前烈士紀念碑更被搬走，去向不明，村民多次向有關部門反映，卻無人理睬。縣退役軍人事務局同日通報澄清，移除紀念碑是因為有山泥傾瀉隱患。

烈士曹金庫的孫子曹真富透露，其爺爺於1935年土地革命戰爭時期英勇犧牲，1988年被民政部認定為革命烈士，遺骨被安葬回鄉，每年清明節都有不少群眾前往追悼緬懷。仙居縣有關部門2015年前後在曹金庫烈士的犧牲地沙地村青山腳下修建烈士紀念碑，方便拜祭，但數年前道路開始被佔用。

曹真富指，原本紀念碑距離主幹道約300百米，但道路被佔用後需繞行約1公里。紀念碑原址目前只殘留石頭和水泥砌成的台，不知道原本的曹金庫烈士紀念碑去向。當地村民透露，多人在今年清明節前一天把紀念碑搬走。報道指，不少村民表達對當地相關部門保護烈士紀念碑不力的憤慨。

仙居縣退役軍人事務局周一解釋，涉事石碑由湫山鄉政府自行設立，由於該石碑和通往的道路位於山泥傾瀉隱患點地質災害易發區內，鄉政府經與所在村兩委幹部溝通後移除石碑，道路封閉後已設置警示牌。該局將對烈士遺屬和村民進一步做好溝通解釋，並對全縣烈士紀念設施加強規範管理。