當局料端午節長周末約320萬人次出入境　本周六為陸路出境高峰

本周六（31日）是端午節，入境處預計今年內地端午節長周末期間約有320萬人次經海、陸、空管制站進出香港，當中預計約有273萬人次，會經各陸路邊境管制站進出香港，陸路出境高峰期為周六，出境人次約57萬；而入境高峰期為6月1日，入境人次約54萬。旅遊業界估算，在內地端午節長周末期間，預計有大約340個旅行團入境香港，對比去年端午節長周末有約三成增長。另外，跨部門聯合指揮中心會於周六至下周一（6月2日）啓動，實時監察口岸現場情況。

就內地入境旅客而言，當局預計在3天的內地端午節長周末期間，約有38萬人次經海、陸、空管制站進入香港，每日平均訪港人次較去年同期增加約16%。根據旅遊業監管局和業界的估算，在內地端午節長周末期間，預計有大約340個旅行團入境香港，對比去年端午節長周末有約三成增長。各個主要旅遊景點已制定特別方案，以應付預期增加的人流。

在交通安排方面，運輸署已協調相關營辦商加強連接各口岸的交通服務，包括增加金巴的班次至最高峰時一分鐘內一班、增加皇巴的班次至最密約兩分鐘一班，以及增發跨境直通巴士配額以加強服務；並制定預案，在有需要時於落馬洲／皇崗口岸及深圳灣口岸啓動公共交通專用通道，保障公共交通服務暢順。

另外，珠海方交通管理部門會在有需要時，於港珠澳大橋設置供金巴、跨境巴士及大型車輛使用的專用通道。港鐵亦會在周六至下周一（6月2日）期間，在不同時段加強東鐵綫來往金鐘至羅湖／落馬洲站的列車服務，方便市民和旅客出行。

在相關時段中，落馬洲站的列車服務會提升至約7.5至10分鐘一班車，而羅湖站的列車服務則會加強至約5分鐘至6.3分鐘一班車。相關流動網絡營辦商及港鐵公司亦已加強人流壓力點的電訊網絡及Wi-Fi容量，方便有需要的乘客連接網絡。