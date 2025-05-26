網上驚見台空軍基地影片　顧立雄稱由衞星影像3D合成

大陸社交平台小紅書近日出現拍攝空軍花蓮基地的影片，畫面中不僅清楚拍攝到軍官的生活設施，就連基地內加固型機堡位置與結構參數也一覽無遺。對此，台灣防務部門首長顧立雄周一（26日）回應，經分析，相關影片是以不同時期的衞星影像，用3D合成方式後製而成。有台灣軍事專家指出，從影像質素看來，影片應該不太可能是偽造，不排除有組織背後支持，目的是要展現解放軍有能力掌握台灣軍方動態。

台軍事專家蘇紫雲認為，上述影片具相當可信度，可能是個別大陸人士所為，不排除背後有組織支持，對台灣軍事安全當然造成衝擊。防務安全研究員舒孝煌分析，事件或涉及「在地協力者」，也可能是大陸人士透過無人機直接拍攝。他認為台軍各大機場應盡快部署無人機偵測系統，以便第一時間啟用干擾槍或攔截網等設備，防堵非法無人機闖入禁航區。事件爆出後引發社會關注，外界呼籲軍方全面檢視機場與基地的保密與反無人機措施。

台立法院外交及防務委員會周一處理預算案相關決議，顧立雄會前受訪，被問及關於小紅書上有花蓮空軍基地的影片時，他指經過相關分析研判，不是無人機侵入營區或是在營區外面拍攝而成。空軍參謀長李慶然強調，空軍自2022年開始，就在各個基地建置無人機反制系統，包括固定與機動設施、主動與被動偵測，效果約5公里。他指出，已完成建置的基地偵測效果都很好，並強調花蓮基地沒出現無人機入侵狀況。