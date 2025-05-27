澳門男生日本留學墮公檢法騙局　損失80萬元

在日本留學的一名澳門男學生墮公檢法騙局，誤信假「廣東公安」指示，以報讀課程為由，向家人索要80萬澳門元交學費及繳交19萬澳門元的「保證金」。事主母親到澳門的銀行打簿時，銀行發現有可疑，通知執法部門跟進。最終執法部門透過銀行止付機制攔截19萬澳門元匯款，惟事主仍損失80萬澳門元。

案中的澳門男學生在日本留學，本月初在日本收到自稱「廣東公安」來電，對方訛稱事主的個人資料被盜，在內地涉刑事犯罪，要求配合調查。事主信以為真，於本月14日和15日按對方指示，合共轉帳19萬澳門元到指定賬戶繳交「保證金」。其後又按指示，向身在澳門的母親訛稱「報讀課程」索要80萬澳門元，再將80萬澳門元轉帳到對方指定的香港銀行帳戶。

直至本月20日中午，事主的母親到澳門一間銀行打簿時，被銀行告知可能遇上詐騙，經銀行查詢發現多筆可疑轉帳，於是通知執法部門跟進。執法部門經調查後確認為電騙，隨即透過止付機制攔截當中的19萬澳門元。同日下午聯絡到男事主告知事件。事件中事主合共損失80萬澳門元。執法部門將作進一步追查，暫未有人被捕。