警方創新涉案財物管理　助企業追回巨額損失

內媒周日（25日）報道，浙江嘉興海寧市警方早前在涉案財物管理上的創新做法，當地一間紡織公司財務主管張某利用職務便利侵佔公司超過5,700萬元（人民幣，下同，約6,197萬港元），用於購買豪車、奢侈品並贈送情婦。案發前，張某因開豪車不敢停放在公司而引起懷疑，最後認罪。

警方扣押了張某10輛豪車及奢侈品等財物。為解決涉案財物保管難題，海寧市成立執法辦案管理中心，設立公檢法共管區，並由第三人專業管理。車輛定期保養維護，奢侈品等分類保管，確保財物價值。以往涉案財物需待判決後處置，容易造成貶值。此次經協商並徵得張某同意，警方在偵查階段先行拍賣8輛權屬清晰的汽車，成交價逾500萬元（約544萬港元），其中一輛汽車貶值率甚至不足一成。拍賣款項事後迅速返還張某任職的企業，緩解僱主經營壓力。

法院一審以職務侵佔罪判處張某12年有期徒刑，併罰金80萬元（約87萬港元），責令退賠剩餘損失。海寧警方另依託智能化管理平台，實現涉案財物線上流轉、遠程示證及高效處置，年均處理超過7萬件物品，大幅提升辦案效率。