東方日報A1：留學西澳與寄宿家庭爭執報警　港女生反遭逐出境

本港不少家長都會送子女到海外留學，當中澳洲更是熱門升學地點之一。然而，澳洲有傳媒周日報道，指澳洲西澳省一名16歲香港女留學生，今年3月與寄宿家庭發生爭執，她指女戶主增添額外限制，如9時半後不可去廁所及刷牙等，其後更被女戶主大力拍門兩句鐘，她受驚而報案求助。不過，當地警方到場後非但沒有幫助她處理問題，反而聯同西澳負責安排寄宿家庭配對的西澳國際職業技術學院（TAFE International Western Australia，簡稱TIWA）職員，將她押送至機場並遞解出境，同時取消女學生的入學確認書（COE）與住宿及福利確認書（CAAW），事件引起廣泛關注。女學生家屬批評有關部門處理失當，做法粗暴，正與律師向有關部門提出申訴，要求討回公道。

事主在西澳省一間公立中學就讀，她立志成為一名獸醫。她由TIWA安排入住寄宿家庭，並在事前就家規達成協議。詎料入住不足一周，女戶主便開始不斷增添額外限制，包括晚上9時半不可以去廁所、刷牙、斟水等，亦因浴室頭髮清潔問題及拒加門鎖等事宜，令雙方關係惡化。今年3月，女戶主情緒激動，大力拍門長達兩小時，事主驚慌之下先致電身處香港的媽媽並報警。當地警方到場後，並未詢問事主事發原因或檢視她手機內的錄像證據，而是即晚送她前往機場，遞解出境，限時10分鐘收拾行李，期間甚至沒收事主手機，迫使她交出護照。

身在香港的母親對女兒在當地的遭遇，表示強烈不滿，在女兒回港後，她陪同女兒再次返回澳洲西澳省，親身向涉事部門討回公道。最終在律師協助下，入住新寄宿家庭，並在律師協助下，成功獲發入學確認書和住宿及福利確認書，希望繼續學業。母親又指，事件十分不公平，形容十分黑暗，澳洲警方所作出的決定，或者所有事情，完全沒有解釋或道歉，更令女事主有心理創傷，需要定期見心理醫生。

她的母親又稱，正與律師研究入稟法院向有關部門提出申訴，強烈要求TIWA及當地警方交代真相，追究責任。她稱，「如果道理喺我嗰邊，我覺得無論使幾多錢，唔係講值唔值得，都要去公開件事，因為其實問題唔係淨係得我個女（受害），只不過佢哋（其他學生）就未必會夠膽講，第二就係佢哋個父母未必夠膽挺身而出」。

香港入境事務處回覆本報查詢時表示，在接獲求助後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署及中國駐珀斯總領事館了解情況，並提供適切意見及可行協助。入境處會繼續與當事人家屬、公署和總領館保持緊密聯繫及按家屬的意願提供可行的協助。

西澳培訓與勞動力發展部回覆外媒查詢時指，不評論個別個案，強調學生福祉在TIWA處理國際學生事宜中是首要考慮，而簽證屬內政部負責，TIWA與發展部均無遞解學生的權力。當地警方起初表示，他們根據聯邦內政部指示，將學生送往機場，惟後來要求外媒刪除該說法；內政部則表示與當地警方了解後，確認事件與內政部無關，故拒絕評論事件。

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