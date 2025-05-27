澳洲升學受港生歡迎　穩坐3甲排名

每年都有不少中六畢業生到香港以外地區升學，當中澳洲在本港學生境外升學地點中排行第三，僅次於內地及英國。據當局資料顯示，去年逾3.9萬名繼續修讀全日制課程的中六畢業生中，約92%人繼續留港升學，其餘7.8%人選擇到香港以外的地方升學，最多人選擇到內地升學，其次為英國、澳洲及台灣。

根據教育局《2024中六學生出路統計調查》顯示，2024年有41,385名中六畢業生向當局回應升學及就業情況，當中有39,129人選擇繼續修讀全日制課程，佔整體人數94.5%，其中有3,061人選擇前往香港以外的地方升學，佔7.8%。在香港以外地區升學的2024年中六畢業生中，有2,676人修讀學士學位課程，餘下的238人及147人則分別修讀專上課程及其他全日制課程。按升學地區分析，在3,061名中六畢業生中，1,339人在內地繼續進修，其次是英國有647人、澳洲有338人、台灣有309人、加拿大有149人及美國有67人。

調查又顯示，有923名中六生從事全職工作，878人則部分時間工作或部分時間求學，而餘下455人既非工作亦非求學。在2024年中六畢業生中，繼續修讀全日制課程、從事全職工作、部分時間工作或求學及既非工作亦非求學的比例，與2023年的比例大致相若。在39,129名繼續修讀全日制課程的2024年中六畢業生中，19,025人修讀學士學位課程，13,160人修讀專上課程，另有6,870人及74人分別修讀其他全日制課程及重讀中六。