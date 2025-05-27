澳門女收中介1.6萬元假聘4越南女 4人法辦 另2人在逃

澳門女子透過前家傭介紹，以假聘用方式協助4名越南女子取得藍卡。執法部門根據線報調查後，本月19日、21日及23日先後傳召中介及兩名假外僱調查，同時於本月19日在黑沙環區截獲涉案僱主，調查期間有人承認收取16,000澳門元協助其中一人申請藍卡，對申請另外3名假外僱來澳門並不知情。

案中4名涉案女子，涉嫌非法僱用已被移送法辦，包括姓林(30多歲)女僱主，澳門居民，報稱任職娛樂場公關；姓Nguyen(50歲)越南女中介，為林女的前家傭；分別姓Le及Dinh的越南女子(40歲及30多歲)，報稱家傭及按摩員，均為持藍卡。

執法部門根據舉報跟進調查，發現林假聘用四名越南女子協助對方取得藍卡。案中女中介Nguyen於2008年至2012年及2017年至2022年兩度獲林僱用為家傭，並在2023年向林提議假聘用其親戚Le，藉此申請藍卡方便Le在澳門逗留及尋找工作，並承諾向林提供16,000澳門元報酬，事主同意Nguyen要求，收取報酬後協助第3疑犯Le申請藍卡留澳。

執法部門進一步調查後發現，林曾於2013年至2015年間，在Le的介紹下以同樣方式協助另外3名越南女子取得藍卡，執法部門本月19日在林的黑沙環住所將其截獲。調查期間，林承認收取報酬假僱傭Le，但表示對另外3人的藍卡申請毫不知情，聲稱Nguyen第一次離職後曾以轉工、辦簽證等藉口要求簽署多份文件，懷疑另3人的藍卡申請與簽署的文件有關。

執法部門根據搜獲的證據，分別於本月19日、21日及23日先後傳召Nguyen、Le及Dinh到執法部門調查，期間第三及第四疑犯承認曾經透過Nguyen聯絡林協助申請藍卡，執法部門正追尋另外在逃的兩名越南女外僱。