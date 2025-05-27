廣州科企遭網攻　警查明台民進黨黑客所為

廣東省廣州市公安局天河區分局早前通報，該市一間科技公司自助設備的後台系統遭境外黑客網攻，當中帶明顯網絡戰痕迹。天河區分局周二（27日）透露，事發後警方立即組織技術團隊對提取的攻擊程式和系統日誌進行技術分析和溯源追蹤，初步查明該公司遭受的網攻是中國台灣民進黨當局豢養的黑客組織所為。

據警方調查掌握，該台灣黑客組織近年頻繁利用公開網絡資產探測平台，針對大陸逾10個省份、涉及軍工、能源、水電、交通、政府等的1,000多個重要網絡系統開展大規模網絡資產探查，搜集相關系統基礎訊息和技術情報，並通過大範圍發送釣魚郵件、公開漏洞利用、密碼暴力破解、自製簡易木馬程式等低端網攻手法多次網攻。去年以來，該組織針對大陸境內目標的攻擊規模和攻擊頻次明顯提升，騷擾破壞意圖明顯，天河區分局批評其用心極險惡。

技術專家稱，該黑客組織技術水平整體較低，攻擊手法簡單粗暴，攻擊範圍較廣，多次被大陸網絡防護系統監測發現。其自製網絡木馬程式編程水平低下，留下多處可被反向追蹤的犯罪線索，有利警方查明犯罪事實、鎖定疑犯及其上網地點。技術分析顯示，雖然其頻繁利用VPN代理、境外雲主機和傀儡機等網絡資產，通過大量來自美國、法國、南韓、日本、荷蘭、以色列、波蘭等國家的IP位址網攻，惟企圖掩蓋其真實攻擊來源未果。