精進建築續牌被拒　政府稱會確保新承建商順利接手　減低對項目影響

涉多宗致命工業意外的「精進建築有限公司」被屋宇署拒續牌申請，下月20日起從「一般建築承建商名冊」中除名，不得再進行建築物條例下任何建築工程。政府今日(27日)表示，工地安全是政府、營運者、承建商、管理人員和工人的共同責任，被拒絕註冊續期申請的承建商，涉及3宗共5人死亡的地盤致命事故，涉事人士亦被依法起訴，已令人難以相信有關承建商能有信心及足夠能力確保建造安全，因此拒絕其申請是正確的，也明確說明政府對地盤安全的重視和要求。

政府續稱，會妥善處理承建商承建的建設項目，包括3個公營房屋項目和一個政府大樓工務工程，房委會、建築署等不同部門會積極處理，確保新的承建商順利接手項目，工程項目的進度影響也減至最低。

政府又稱，要更善用科技推動工地安全，包括組裝合成建築法、建築信息模擬等技術，並廣泛地應用安全智慧工地系統。現在所有3千萬元以上的工務工程合約，政府都已應用安全智慧工地系統，政府會資助私人工程項目更廣泛應用，提升工作環境的安全。政府認為，任何工程延誤都會製造壓力，已敦促各有關部門盡量加強努力，將影響減至最少。