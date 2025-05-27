政府將軍澳綫事故情況嚴重　反映港鐵應急處理突發事件有不足

港鐵將軍澳綫上周四(22日)傍晚放工繁忙時段，受電力供應及信號系統故障影響，全線服務中止近3小時，約5小時後始全面恢復。政府今日（27日）表示，關注港鐵今年3宗的事故，將軍澳綫「情況是嚴重的」，事件反映港鐵在應急處理突發事件方面有不足。

對於日前在立法會相關委員會上，有議員認為1,920萬元罰款及一天的半價優惠太少。政府稱，除了懲罰機制，更加重要的是防止同類事件再次發生。政府提出四點要求，一、期望港鐵公司全面系統性地審視整個鐵路網絡，提升系統管理，包括提升、維修水平，設備和報警更新，科技應用，制定恆常風險監測和評估系統。

二、期望港鐵強化處理突發事件的能力和訓練，例如事故通報和資訊發布，建立應變團隊，增加人手，強化部署，加強通訊裝備，進行定期演練等。三、期望港鐵加強服務暫停時的交通接駁方案，做好壓力測試和演練，設計有效的訊息發布機制，從乘客的角度考慮，提高訊息的合適性和廣泛性，減少市民的不便和焦慮。四、期望運輸署和機電工程署要發揮監督和指導作用，監督好港鐵公司設施更新、維修保養、科技保養，以及系統和人員提升的五年計劃的落實工作。