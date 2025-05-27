鐵路工會指將軍澳綫事故站內人手不足　難以短時間疏散乘客

港鐵將軍澳綫上周四(22日)傍晚放工繁忙時段，受電力供應及信號系統故障影響，全線服務中止近3小時，約5小時後始全面恢復。香港鐵路工會聯合會發言人林偉強今日(27日)表示，當日港鐵前線人員已按一貫程序疏散乘客，但因站內人手不足，每站只有5至6人，很難在短時間內疏散。他指出，每次發生大型事故，涉事車站都要等其他車站或總部派額外人手前來支援，這涉及人手編制問題。

林續稱，現時天線及路軌組的維修人員不會24小時候命，發生事故時會由特別應變部隊處理，在可行的情況下進行修復。特別應變部隊成立初期，由不同組別的專業維修人員組成，而現時隊伍主要是由訊號系統的人員負責，未必能夠即場處理較複雜事故，要影相交由控制中心，再傳給相關同事，港鐵應該檢討有關做法是否仍切合時代。

立法會議員李世榮在同一個電台節目表示，港鐵要檢討發生事故整條線路停駛時的人流疏導方式，以及接駁巴士安排，檢討是否需要封閉整個車站，因有關做法或造成更大阻礙。另外，立法會議員田北辰認為，當日不改為人手操作，讓列車慢駛維持服務是涉及管理層的判斷，經驗及處理能力不足問題。