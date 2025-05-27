港產大熊貓龍鳯胎寶寶名字揭曉　家姐稱「加加」　細佬叫「得得」

萬眾期待！海洋公園今日(27日)公布龍鳳胎大熊貓寶寶「家姐」、「細佬」的正式名字，兩隻可愛趣致寶寶將被命名為「加加」和「得得」，「家姐」名字是「加加」意思是「加油打氣」、又有家庭幸福意思；「細佬」名字是「得得」，意指香港事事都得，且具備中國人崇尚美德。而「家姐」和「細佬」暱稱，會被保留作為乳名。

文體旅局局長羅淑佩亦有參與公布名字典禮，她指已是擔任局長5個多月內第三次來海洋公園，在寶寶9個多月終於可揭曉正式名字，十分期待。她指以前曾自費試做大熊貓的飼養員，時至今日仍記得當日照顧大熊貓「安安」的點滴，她又感謝中央政府支持本港對大熊貓的保育工作，她又稱本港多隻大熊貓打破多項紀錄，本港市民亦見證住大熊貓寶寶的成長，以及兩姊弟首次和「盈盈」慶祝母親節。她又稱今次命名活動反應熱烈，收到35700份命名建議，深深感受到市民對兩隻寶寶的美好祝福和愛護，希望市民能繼續關注和常來海洋公園探訪大熊貓，支持保育工作。

海洋公園公司主席龐建貽表示，今次命名活動收到多份建議，令人鼓舞。他又感謝各界照顧關注，現時兩隻寶寶已超21公斤，將正式搬至「高地區域」，地形不同,有不少高地、大樹、爬坡，可以讓兩隻寶寶盡情玩耍,市民不用再隔住玻璃觀看。他又稱，市民以後來海洋公園可買到不同大熊貓寶寶的紀念品，亦可以支持保育基金，並獲得兩隻寶寶的腳印周邊，十分有意義。