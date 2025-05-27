鐵路工會批港鐵前線人手不足　促檢討編制問題

有鐵路工會批評，因港鐵前線人手不足，難以在事故發生後迅速疏散乘客。

港鐵將軍澳綫上周四(22日)傍晚繁忙時段停駛，須就事故撥出共1920萬港元，連同早前2宗東鐵綫事故，港鐵須安排一日為乘客提供半價乘車優惠。香港鐵路工會聯合會發言人林偉強表示，將軍澳綫上周四服務受阻時，因前線人手不足，難以短時間內疏散乘客。他又指，每次發生大型事故，涉事車站都要等其他車站或總部調派額外人手支援，認為涉及人手編制問題。

林偉強在今日(27日)在電台節目表示，現時天線及路軌組的維修人員不會24小時候命，一旦發生事故，會由特別應變部隊處理，在可行的情況下進行修復，但現時隊伍主要由信號系統人員組成，未能即場處理較複雜事故，要影相交由控制中心，再傳予相關同事，呼籲港鐵檢討有關做法。

立法會議員李世榮在同一節目表示，港鐵要吸取經驗，檢討日後如發生類似事故，整條線路停駛時的人流疏導方式，以及接駁巴士的安排，特別是檢討是否需要將整個車站封閉，因有關做法可能對居民造成更大阻礙。

另一議員田北辰認為，港鐵代表昨日(26日)在立法會就將軍澳綫過海段當日未能改為人手操作的解釋，未能釋除疑慮。他認為，港鐵當日不改為人手操作，讓列車慢駛維持服務涉及管理層的判斷、經驗及處理能力不足問題。