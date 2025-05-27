中俄等逾20國政黨對話　倡構建周邊命運共同體

中國共產黨同周邊國家政黨對話會周日至周一（25至26日）在北京舉行，主題為「構建周邊命運共同體——政黨在行動」。中共中央對外聯絡部部長劉建超表示，中方視促進周邊和平穩定發展為己任，願與周邊國家共同構建安危與共、求同存異、對話協商的亞洲安全模式，共同探索構建更均衡、有效、可持續的周邊安全架構。

來自東北亞、東南亞、南亞、中亞和俄羅斯等20多個周邊國家的政黨領導人、部分駐華使節和智庫媒體代表、工商界人士以及中方代表逾200人出席會議。劉建超在主旨講話中表示，周邊是中國外交的優先方向，中方願與各方在了解與互信基礎上群策群力、相向而行，攜手構建起動盪時代能遮風避雨的共同家園。中方將堅持深化與周邊國家發展融合，深化高質量共建「一帶一路」合作，建設更緊密開放的區域共同市場；積極促進交流交往、互學互鑒，加強戰略溝通，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互支持。

會議通過《中國共產黨同周邊國家政黨關於助力構建周邊命運共同體的共同倡議》，強調構建周邊命運共同體，鞏固戰略互信是重要保障，加強治理互鑑是內在需求，深化發展融合是關鍵支撐，地區和平穩定是首要前提，人文交流與文明互鑑是重要紐帶。該倡議呼籲周邊國家政黨努力把構建周邊命運共同體的政治共識轉化為具體行動，共創地區國家美好未來。