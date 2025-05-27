首宗未按要求出席競委會聆訊被刑事檢控案　今東區裁判法院提堂

受查人士被落案起訴一項「沒有遵守規定或禁止」罪，並於今日在東區裁判法院提堂。

競爭事務委員會於早前調查一宗涉及香港仔魚類批發市場內，有批發商涉嫌從事瓜分市場等反競爭行為的案件時，要求一名受查人士到競委會的辦公室出席聆訊，惟該人士未有出席該聆訊。競委會及後將個案轉交執法部門作刑事調查，最終該名受查人士被落案起訴一項「沒有遵守規定或禁止」罪，並於今日(27日)在東區裁判法院提堂。競委會表示，本案為首宗有人在無合理辯解下，未有按要求出席競委會聆訊而被刑事檢控的案件。

本案被告被控一項「沒有遵守規定或禁止」罪，違反《競爭條例》第52(1)(b)條，即任何人無合理辯解下，沒有遵守競委會的要求出席其聆訊。違者一經定罪，最高可被判罰款20萬港元及監禁一年。

《競爭條例》賦予競委會的調查權力，包括要求任何人交出與調查有關的文件或資料、出席競委會聆訊以回答有關問題，以及根據法庭手令進入並搜查相關處所。競委會重申，任何人士均應依法配合競委會的調查，妨礙競委會行使其調查權力屬刑事罪行，可面臨嚴重的法律後果。而在今年2月，西九龍裁判法院便曾就首宗涉及不遵從競委會調查權力的刑事案件作出裁決，一名清潔服務公司女職員試圖從多部電腦中刪除與競委會調查相關的檔案及資料，結果女職員被裁定罪成，被判監兩個月，及後獲准保釋等候上訴。