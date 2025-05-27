美商趁90天休戰期囤華貨　不講價只求快

美國和中國本月14日互降關稅後，美國商家紛紛趁90天的「休戰」窗口期囤積中國貨，有美國老客戶「不講價、只求快」立訂下單採購，盡量多囤貨，有些買家更提前為聖誕季下單。

內媒周一（26日）引述上海威邇達遮陽設備有限公司總經理丁林鋒指，沒想到美國顧客的反應這麼快，本月12日官宣關稅下調當晚直接要求再下單一個貨櫃的貨，貨值10萬美元（約78萬港元）。義烏市有公司的襪子生產訂單已經排到6月底，美國客戶接二連三下單，有一個老買家直接下單30萬雙，機器已經開始滿載運轉應對新訂單。

深圳麥祺佳家居有限公司不少美國客戶是亞馬遜賣家，總經理王莉指客戶很怕缺貨，部分人早在去年12月底就未雨綢繆囤了3、4個月的貨，關稅不斷上調時，他們訂單照下，但是不讓出貨。她坦言公司手頭只有30%定金，說實話還是蠻擔心，現在尾款都付了，通知公司趕緊出貨。她指，本月13日公司一天接到4宗來自美國的新訂單，總計30萬美元（約234萬港元），金額幾乎是公司平時半個月賺的錢，本周公司計劃運出8個貨櫃的商品前往美國。她又稱，有些顧客比較着急，要求部分貨物直接空運，以前幾乎沒有發生過。