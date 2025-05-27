逾10省市鼓勵實行2.5天休假　網民倡全國推廣

內媒周一（26日）報道，四川綿陽近日宣布試行4.5天彈性工作制，鼓勵2.5天休假模式，相關話題衝上社交平台熱搜第一。目前已有河北、江西、甘肅、遼寧、安徽、陝西、福建、浙江、廣東、湖北及重慶市11個省市出台貫徹落實意見，明確提出鼓勵有條件的地方和單位實行2.5天休假，不少網民建議在全國推廣。

綿陽市商務局印發《綿陽市提振消費專項行動2025年工作清單》，旨在全面提升居民消費能力和市場活力，當中提出開展七大核心行動，包含29條具體措施，涵蓋收入、教育、養老、住房、賽事、夜經濟、休假等方面。在消費環境優化行動中的落實休假政策提到，落實年休假應休盡休和帶薪休假政策，鼓勵企業彈性調休，推廣夫妻共享；試行4.5天彈性工作制，鼓勵有條件的地區推行「周五下午與周末結合」的2.5天休假模式。綿陽市商務局回應時強調，這並非強制要求。

從已實行彈性作息的地區來看，周末休2.5天並非全年12個月都執行，大部分已執行的城市選擇在夏季。其中，山西省晉中市、江西省吉安市在每年4月1日至10月31日，江西省上饒市在每年6月1日至8月31日，貴州省黔南州、陝西省靖邊縣在每年5月1日至10月31日。上述地區均明確要求，工作人員在規定時間內可享有每月兩次周五下午調休安排。