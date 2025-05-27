逾7億元可卡因案　2被告分別判囚22年8個月及20年8個月

執法部門於2021年在火炭坳背灣街一工廠大廈及沙田花園城三期某單位，搜獲超過500公斤可卡因毒品，當時市值逾7億港元，是本港史上最大宗的可卡因販毒案。兩名涉案男子今（27日）在高院承認販毒及串謀販毒罪。法官指，本案牽涉毒品數量多，案情非常嚴重，判兩人分別入獄22年8個月和20年8個月。

兩名被告分別為現年29歲的兼職舞台技術員李仲文，及現年23歲運輸工陸宇軒。李仲文承認於2021年4月2日，在火炭坳背灣街協力工業大廈內，販運502公斤可卡因；陸宇軒則承認於2021年4月3日，在沙田崗背街花園城三期雅蕙苑某單位內，販運35公斤可卡因。另外，兩人再各自承認串謀他人非法販運毒品。李仲文最終被判囚22年8個月，陸宇軒囚20年8個月。

案情指，2021年4月2日，警員採取反毒品行動，並於火炭協力工業大廈對開截停首被告李仲文，當時他正用手推車搬運紙箱。警員在紙箱內搜出合共150包可卡因。其後，警員在4樓單位內，再搜獲450包可卡因，及電子磅、剪刀等。警員調查後，發現李仲文兩日前曾運送兩個紙箱到沙田花園城雅蕙苑。翌日，警員到雅蕙苑對開埋伏，截停次被告陸宇軒，在其單位內搜出42包可卡因。李仲文警誡下說，他急需金錢。半年前受邀包裝及運送毒品，5萬元報酬尚未到手。李仲文則指，半年前在酒吧中認識「CJ」。案發前數日，對方向他表示，每運送1包可卡因可得報酬2000港元。

案件編號：HCCC338/2024