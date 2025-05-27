政府西貢北區青衣執法　移除19個非法墳墓金塔　遺體遷葬沙嶺

民政事務總署、食物環境衞生署和地政總署於5月21日至27日期間展開對山邊非法殯葬個案的聯合執管行動，在3個位於西貢布袋澳、北區黃崗山及青衣24區的認可殯葬區內，移除共19個非法墳墓／金塔，並將當中的遺骸遷葬至沙嶺墳場。

食物環境衞生署和地政總署今年3月13日及十四日在上述3個認可殯葬區內共22個未經批准的墳墓／金塔張貼公告及通知，要求有關人士分別於今年4月16日及17日之前停止佔用政府土地，並與相關政府部門聯絡，否則相關的遺骸會被遷葬至沙嶺墳場。限期屆滿後，尚餘19個墳墓／金塔未有人認領，政府遂展開是次聯合執管和遷葬行動。

政府自2016年起於個別認可殯葬區推行管理試驗計劃，因應每個認可殯葬區的實際情況，推行相應的改善措施，包括豎立認可殯葬區的界線標示、對現有的墳墓／金塔屋／金塔進行紀錄測量、訂立墓地尺寸限制，以及於認可殯葬區內的可用空間劃定新申請的墓地範圍，從而確保下葬地點皆位於殯葬區內。試驗計劃至今已推展至15個認可殯葬區，涵蓋了新界所有9個行政區域。

政府在審視自試驗計劃所得的資料後，由2021年7月開始就殯葬區內的非法殯葬情況分階段展開執管工作。除了於上述認可殯葬區採取執管行動外，政府亦會在試驗計劃涵蓋的其他認可殯葬區進行跟進工作，包括計劃於今年重陽節前於其他未經批准的墳墓／金塔屋／金塔張貼公告及通知，以期在限期屆滿後盡快移除未有人認領的墳墓／金塔屋／金塔。

政府發言人強調，根據《土地（雜項條文）條例》（第28章），任何人未經當局許可而佔用政府土地，且沒有遵從該條例所指的通知所飭令而停止佔用該土地，即屬犯罪。任何被佔用政府土地上的財產或構築物可被政府拆除和移走，而佔用人或會遭檢控。此外，根據《公眾衞生及市政條例》（第132章），在沒有主管當局書面准許下埋葬人類遺骸屬違法行為，違例者可被刑事檢控，而有關墳墓內的遺骸亦會被移走。