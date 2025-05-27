港大研新型無人機　飛行速度每秒20公尺　可避開2.5mm障礙物

SUPER可在複雜環境中高速飛行，且安全程度達到前所未有的水平。

無人機通常依賴外部導航或預先規劃的路線。香港大學工程學院機械工程系開發新型無人機 SUPER LiDAR（Safety-Assured High-Speed Aerial Robot），能夠以超過每秒20公尺的速度飛行，並僅依靠機載感測器和運算能力避開電線或樹枝等細至2.5毫米的障礙物。

SUPER機體輕巧，軸距僅280毫米，起飛重量為1.5公斤，展現出極高的靈活性，即使在夜間也能在茂密森林中穿梭，並避開細小障礙物。工程學院機械工程系教授張富認為，這項研究改寫了無人機領域的發展，「這就像賦予無人機鳥類的反射能力」，新的系統讓微型飛行器在複雜環境中，能夠實現高速且安全的導航。

張富續指SUPER採用了一種輕量的3D雷射雷達（LiDAR）感測器，能夠精準掃描遠達70公尺外的障礙物並同時計算飛行路徑，規劃兩條不同基準的路徑，一條通過探索未知空間來提升速度，另一條則保持在已知的無障礙區域以確保安全。而系統透過直接把LIDAR資料上傳雲端處理，大幅縮短了運算時間，即使在高速飛行中也能快速作出決策。該技術已在多個實際場景中進行測試，包括古代遺址的自主探索，並在室內和室外環境中均展現出流暢的導航能力。

研究團隊預計，這項創新技術將廣泛應用於速遞配送、電力線檢查、森林監測、自主探索和地圖繪製等領域，和現有無人機相比，配備SUPER技術的無人機在搜救任務中可以無分晝夜地穿越倒塌的建築物或茂密的森林，並能更有效地定位幸存者、評估災區危險程度及運送救災物資。