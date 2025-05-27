哈佛被下令禁收國際生　升學顧問指查詢赴英國留學激增70%

美國總統特朗普近日下令哈佛大學禁收國際留學生一事，雖被法庭頒出臨時禁令，但亦引發香港學生和家長對美國升學的憂慮。有升學顧問表示，許多原本把美國大學作為首選的學生，現時正轉向英國，尤其是牛津、劍橋等G5超級精英大學，查詢和申請激增70%，呼籲家長及學生盡早採取行動，為進入理想學府做好全面準備。

英識教育執行總監陳思銘表示，過去數日內，有關申請英國G5大學的查詢飆升70%，他指出家長對美國現時的不確定性十分擔憂，紛紛重新規劃子女的升學方向，而英國大學因其穩定性成為了熱門選擇。

前牛津大學招生官陳彥彰曾任教哈佛及牛津，他指出特朗普政府的國際生政策風波可能導致更多國際學生轉而申請英國大學，由此進一步推高頂尖學府的錄取標準。即使成績達標，但在學術表現、課外活動及面試等方面的競爭會更加激烈。國際學生需要更早規劃，突出自己的學術潛能及專業興趣，以應對未來挑戰。

打算明年申請牛津的廖同學擔心未來牛津或劍橋的錄取門檻會提高，甚至成績預測達標也未必足夠，尤其是很多原本考慮美國大學的學生可能會集中申請英國大學，競爭會變得前所未有的激烈，這讓我們的升學規劃感到壓力。

陳思銘建議學生平衡準備A-Level或IB等公開試成績，同時兼顧美國大學要求的SAT或ACT等標準化考試，並投入時間準備英國大學的入學面試，而應對升學格局變化迅速，學生應保持靈活性，及早規劃英美升學路線。