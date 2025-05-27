政府帳委會聆訊食環署街道潔凈問題　議員質疑涉「幽靈出勤」

立法會政府帳目委員會今日(27日)開會，就審計報告發現食環署街道潔淨服務有承辦商值勤紀錄失實一事展開聆訊，食環署署長吳文傑指，該署曾覆核相關承辦商的值勤紀錄，指全部工作更次均有工人值勤，指紀錄不準確。議員陸頌雄質疑，根據審計署的發現，外判清潔工的缺勤率極低，質疑是否存在「幽靈出勤」問題。

吳文傑解釋，承辦商須確保有足夠人手當值，該署亦有運用科技開發有關資訊系統，以電子化巡查和值勤紀錄，監督承辦商工作。

上月公布的審計報告揭，食環署在街道潔淨服務的監察及執行方面存在多項問題，包括打擊非法棄置垃圾的執法成效不彰，報告抽查3個分區環境衞生辦事處後，發現有2個分區未有按計劃調派洗街車提供服務，佔整體工作更次的53%及17%。同時，內部街道潔淨服務的百分比，由2019年12月底的19%，稍減至去年9月底的18%。

2024年數據又顯示，該署3個分區的專責執法小隊數目相若，但每日巡查的地點數目則介乎2至58個，相差甚大，且82%投訴熱點未被納入監察清單。同時，食環署網絡攝錄機使用率低，截至去年12月，3個分區的45個攝錄機安裝點中，16%在運作逾6個月後從未發出任何罰單；另有62%長期非法黑點未安裝攝錄機。