騙徒冒充HKCERT　稱可替其追回被騙款項　實質進行二次詐騙

近日有不法分子冒充香港網絡安全事故協調中心(HKCERT)進行「追回騙款二次詐騙」，騙徒會主動聯絡過往的受害者，聲稱可替其追回被騙款項，實際上是企圖再次進行詐騙。HKCERT提醒市民保持警覺，切勿輕信任何聲稱能協助追回被騙款項的人士。

網絡安全事故協調中心表示，近日發現一種新的「追回騙款二次詐騙」手法。在這些個案中，騙徒獲得了過往騙案受害人的名單，包括姓名、電話、被騙金額等。騙徒會透過WhatsApp聯絡受害者，聲稱自己同是騙案受害者，正集合其他受害者共同尋求協助，並聲稱已找到追蹤被騙資金的方法。

其後，騙徙會邀請受害者加入一個名為「詐騙資產追回計劃」的WhatsApp群組，另一騙徒則冒充由香港金融管理局指派的網絡安全事故協調中心人員，聲稱可以協助受害者追回被騙款項，要求受害者提供身份證明文件副本，再提供一張偽造的「財產恢復申請書」，誘使受害者在同一平台開設銀行帳戶，以便取回被騙資金。

中心續指，開設帳戶的過程可能需要受害者提供更多個人資料，日後會被騙徒用作勒索或未來騙案之用，另外騙徒亦可能要求受害者支付「保證金」、「申請費用」或「處理費用」，以取回所謂的「追回資金」。

中心表示，已即時將騙徒所使用的帳號及手法通報予通訊軟件平台營運商，但相信未來會有更多新手法出現，為保障自己免受騙徒侵害，建議市民提高警覺，切勿輕信任何聲稱能夠協助追回被騙款項的人士，如需協助追回損失，應向執法人員求助。