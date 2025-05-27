海南青海兩官涉受賄雙開　雲南前副省長遭起訴

中紀委周二（27日）連續通報，海南省委前常委、海口市委前書記羅增斌和青海省政協前黨組成員、副主席馬豐勝涉嫌受賄犯罪，目前已被開除黨籍和公職。最高檢同日亦發布消息，雲南省委前常委、省政府前副省長李石松涉受賄，被提起公訴。

通報顯示，羅增斌長期接受可能影響公正執行公務的宴請，違規任命用幹部，隱瞞不報個人有關事項；違規收受禮品禮金，搞權色交易，干預插手行政許可事項；家風不正，對家人失管失教，政商勾連，通過親屬等大肆收錢斂財；利用職務便利為他人在企業經營、工程承攬、資金撥付等方面牟利，並非法收受巨額財物。馬豐勝則涉嫌違規收受禮金，違規從事營利活動；在脫貧攻堅工作中不正確履行職責；將權力異化為牟取私利的工具，大搞權錢交易，侵害群眾利益，利用職務便利為他人在資金撥付、承攬工程項目等方面謀利，並非法收受巨額財物。

至於李石松涉嫌受賄案，貴州省貴陽市人民檢察院近日已向貴陽市中級人民法院提起公訴。檢察機關起訴指控，他利用擔任雲南省政府辦公廳秘書二處副處長、處長，雲南省委常委、曲靖市委書記等職務上的便利，為他人牟取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，應以受賄罪追究其刑事責任。