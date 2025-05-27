議員關注長者數碼鴻溝問題　數字辦：將分享友善設計指引

本港人口急速老化。有議員在立法會一個相關小組委員會關注長者「數碼鴻溝」問題，當局指去年起有在18區的地區組織，進行全港長者數碼共融計劃，現時已有2.4萬名長者受惠，目標是未來2年接觸超過10萬名長者，政府亦會向外界分享長者友善設計的相關指引。

立法會發展智慧城市事宜小組委員會今日(27日)召開會議，金融界議員陳振英指本港逐漸步入老齡化，未來預測有三分之一人口是長者，關注長者「數碼鴻溝」問題。他引述衞生事務委員會的文件曾指出，現時只有不足3成長者有時用「醫健通+」；又舉例早前在醫院試行智慧醫療，導致需要額外人手協助長者。他關注數字辦如何讓長者熟習相關智慧系統，避免因發展智慧城市為長者製造障礙。

數字政策辦公室數字政策專員黃志光表示，去年使用1億港元的社創基金撥款資助，進行全港長者數碼共融計劃，涵蓋長者常見的痛點、難點。他指經過18區的地區組織，建立定時點的培訓活動，教導長者使用流動應用程式，進行登記、查詢，以及保障網絡安全等。

他指現時已有2.4萬名長者受惠，目標是未來2年接觸超過10萬名長者，又指政府亦會向外界分享長者友善設計的相關指引。