料18年後每3人有1長者 港府30招推銀髮消費 吸引再就業

人口老化下，政府預料在18年後每3人便有1人是長者。港府「促進銀髮經濟工作組」今日(27日)宣布推出5大範疇共30項跨局、跨界別措施，目標拉動銀髮族消費、發展銀色相關產品或服務、以認證方式增加銀色產品或服務、拓展銷售，善用及保障長者的財政資源，以及吸引長者重投勞動市場，增加生產力，締造銀髮友善社會。

5大範疇包括促進銀色消費、發展銀色產業、推廣銀色品質保證、推廣銀色財務及保障安排，以及釋放銀色生產動力。港府指長者生活狀況等與一般人有分別，飲食、衞生及健康護理有龐大消費潛力，當局會透過零售優惠、展覽、高峰會等方式促進銀色消費，涉及11項措施，包括鼓勵展覽推出長者免費入場、專屬優惠及服務組合等，例如今年2月一個旅遊展覽引入相關安排，銀髮入場人數增加20%；後日(29日)開幕的香港安居博覽亦會設樂齡專題區。

當局又會透過零售管理協會推出銀髮產品、服務及優惠；餐飲業亦會推出「老友記食好啲」，料有100家餐廳響應，在今年第3季推出長者優惠、較健康及易咀嚼的菜式。銀色產業方面，當局會推出4項措施，例如支援初創企業開發樂齡科技；協助樂齡科技研發成果轉化和商品化；社署拓展樂齡科技的應用等。當局亦會推廣銀色品質保證，例如香港Q嘜優質產品計劃將增設「銀色Q嘜」，專為樂齡產品而設，香港工業總會正研究相關產品的檢測標準及認證流程；發展局會推行長者樓宇友善認證計劃。政府亦會協助長者理財，涉及7項措施，包括推動保險公司開發長者跨境保險、推廣「平安三寶」(即遺囑、持久授權書及預設醫指示)、「退休三寶」年金等。

為鼓勵長者再就業，當局會推行4項措施，其中包括僱員再培訓局會推出「優先培訓顧問」，為「後50」人士7天內提供課程諮詢，及針對人力需求高的行業專設就業課程，例如第2季推出飲食業及兒童住宿課程；勞工處會增加針對中高齡人士的招聘會1倍；勞福局亦會檢討再就業津貼、中高齡就業計劃。

港府指出，30項措施多屬大方向，推行亦要與20多個機構合作，難以訂立經濟效益等的硬指標，又指去年60歲或以上人士的消費達3,420億港元，佔GDP約11%，料2034年(10年後)會升至4,960億港元，形容每年有5%的增長，即約170億元，數字都很可觀。