京華城案外案約談22人　標售涉左手交右手

台灣台北地檢署偵辦京華城弊案時查出「案外案」，發現京華城有過4次標售，最後由威京集團旗下中國石油化學工業公司（下稱中石化）的子公司鼎越開發得標，被質疑有「左手交右手」之嫌。檢方周一（26日）約談18名被告及4名證人到案，鼎越前負責人朱亞虎交保、限制出境出海，中石化前董座林克銘與中石化董座陳瑞隆周二（27日）移送檢方，訊後二人均獲准保釋。

檢方懷疑，威京集團主席沈慶京2019年主導標售京華城案土地時，指示鼎越開發斥資372億元（約97.4億港元）向關係企業京華城公司標購京華城案土地，令本來就是京華城最大股東的中石化以溢價30億元（約7.86億港元）標購，造成其財務重大損失，涉嫌《證券交易法》特別背信、非常規交易罪。中石化回應稱，與鼎越全力配合調查，兩間公司營運及財務狀況正常。沈慶京目前遭台北地方法院裁定羈押禁見中，檢調周一未借提他訊問，將擇日再訊。

至於京華城弊案，台北地方法院周二（27日）傳喚前台北市都委會執行秘書劉秀玲、台北市議員應曉薇助理吳順民，並提訊在押的前台北市長柯文哲、沈慶京和應曉薇進行詰問。劉秀玲供稱，應曉薇2021年7、8月質疑她在第二次專案小組會議提出京華城案可比照元利案的建議，為此罵了她一頓。