內地跨境電商加大招募外籍主播　突破市場壁壘

因應現時國際貿易情勢多變，內地跨境電商企業近期加大招募外籍主播。內媒周一（26日）分析指，跨境電商企業招募外籍主播已成為行業突破市場壁壘、深化全球化布局的重要策略，有望幫助跨境企業突破文化隔閡，實現精準營銷、重塑品牌認知、強化信任背書等。

分析指出，外國主播憑藉母語優勢與文化共鳴，能直接以目標市場受眾熟悉的表達方式推薦商品，例如印尼網紅透過「24小時中國產品挑戰」影片消除當地消費者偏見；深圳某企業招募馬來西亞主播後，東南亞訂單轉化率提升40%，方言互動使退貨率降低18%。面對美國取消800美元（約6,240港元）免稅政策導致的物流擁堵，有企業透過巴西、墨西哥主播推動「海外倉直發」模式，使清關時效從15天壓縮至3天。某房車配件商借助澳洲主播本地化營運，在關稅上漲145%情況下仍實現單日百萬訂單。浙江企業發現越南用戶透過直播開發出新型家裝組合需求，帶動相關品類出口增長219%。內地甚至有職業學校舉辦「跨境電商主播專班」，畢業生平均月薪達2.3萬元人民幣（約2.5萬港元），配套產生多語種客服、海外倉營運等工作崗位。

內媒列舉招募外國主播帶來的多種益處，包括突破文化隔閡、實現精準營銷重塑品牌認知、穩定市場通道挖掘增量市場、激活新興需求、推動產業升級，重構全球鏈路等，形容當前全球跨境電商正經歷從「渠道出海」到「生態出海」的質變，外國主播作為文化接口和信任媒介，正重塑國際貿易的話語體系。內媒指出，目前需注意文化適應性培訓、稅務合規等潛在挑戰，建議企業建立主播分級評估機制，將本地化滲透率等納入考核體系。