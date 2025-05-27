公共小巴客量6年跌兩成　交諮會料政府持續探討助業界

公共小巴的平均每日乘客量由2017年的181萬人次，急跌近兩成至去年的147萬人次。

近年公共小巴經營情況每況愈下，今年3月有政府文件披露，公共小巴的平均每日乘客量由2017年的181萬人次，急跌近兩成至去年的147萬人次，當中紅色小巴的平均每日乘客量跌幅最厲害，較前暴跌逾半至14.6萬人次。交諮會今日(27日)聽取政府簡介公共小巴業界經營環境的最新情況及相關優化措施，相信政府會探討不同的方案，協助業界可持續發展。

交諮會主席張仁良表示，委員備悉公共小巴的乘客量於2023年及去年年大致保持平穩。政府已實施一系列措施改善業界的經營環境，包括開辦新專線小巴路線、鼓勵紅色小巴路線轉為綠色小巴路線營運及推出運輸業輸入勞工計劃—公共小巴／客車行業等措施。委員明白公共小巴擔當重要的輔助接駁角色，並支持政府為協助公共小巴業界而採取的優化措施。委員相信政府會持續因應公共小巴的營運情況，探討不同的方案，協助業界維持可持續的發展和提升服務質素。

根據政府今年3月向立法會交通事務委員會提交的文件，公共小巴業的平均每日乘客量由2017年的181萬人次，急跌19%至去年的147萬人次；當中紅色小巴的平均每日乘客量，更由2017年的29.5萬，驟降至去年的14.6萬人次，跌幅達50.5%，每日乘客量蒸發一半。同期，整體公共交通服務的平均每日總乘客量，只由2017年的約1,269萬人次，微跌7.8%至去年的約1,170萬人次。