勞工界指樂齡科技及年金未普及　促推強積金保證回報產品

政府促進銀髮經濟工作組宣布推出30項工作措施。議員鄧家彪認為現時本港雖然有樂齡科技展，但整體宣傳不夠入，又指很多長者沒有廣泛使用樂齡科技，舉例很多長者是術後康復。他又指近年平安鐘的使用數字不升反跌，成了一個逆趨勢，認為政府既然重視長者消費，尤其在樂齡科技方面期望未來能像家電一樣普及，並應該訂立一些目標。

他認為銀色消費不應漏掉旅遊和休閒上的工作，指30項措施沒註明，香港旅遊或休閒設施怎樣適切長者的需要。他舉例，政府應該推動郵輪業，成為一個國際長者旅遊品牌。

在年金方面，他認未夠普及，很多時候是視為短期的投資項目，多用於長遠退休的一種產品。他希望政府回應其勞工團體一直的最核心關注，在強積金各種基金提供一種穩定回報，舉例每年3%，相信做法可提升對香港退休保障的信心。

議員陸頌雄表示，不時收到長者子女的投訴或求助，指家中長者購買謂聲稱有效的健康保健產品，「便宜的就幾千港元，貴的就上萬港元，其實買回來，難聽一點說是沒用的，是垃圾來的，騙人的。」他指長者容易受到誤導性宣傳影響而買一些浪費錢的東西。他認為政府可以與業界研究一個香港銀色產品計劃，核實相關產品的功效、合理的價格、性價比及過度貴價的產品。

在輸入勞工方面，他指僱主現在聘請人比較揀擇，或出現年齡歧視，希望在立法保障層面做多一步，在社會上告訴所有人，年齡只是一個數字，關鍵是長者有能力去繼續工作和貢獻社會，推動經濟。