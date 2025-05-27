內地公布重要軍工設施保護條例　強化管理責任

國務院、中央軍委日前公布《重要軍工設施保護條例》，旨在保護重要軍工設施安全，保障其使用效能和軍工科研、生產等活動正常進行，加強國防現代化建設。當中明確重要軍工設施範圍和各方責任，規範相關保護區劃定，明確保護措施，強化管理單位責任義務，並加強各方面保障監督，將於今年9月15日起施行。

該條例共7章51條，主要內容包括規定依法保護的重要軍工設施範圍，明確國務院有關部門、地方人民政府、有關軍事機關及重要軍工設施管理單位等的職責；明確重要軍工設施通過劃定保護區實施保護，規定保護區範圍劃定、調整的程序及要求。條例亦規定重要軍工設施保護區應採取管控進入等安全防護措施，明確保護區外圍安全控制範圍的有關保護要求，並對利用重要軍工設施開展重大科研試驗活動等特殊情形的保護作出規定。

此外，條例明確建立健全保護責任制、實施全過程安全管理、制定應急預案、開展安全保護風險評估等職責，並明確內部治安保衞等方面的要求。條例同時明確編制國民經濟和社會發展規劃等應統籌重要軍工設施保護需要，強化行業主管部門和地方人民政府的監督檢查、綜合治理責任。