索賄300萬助業務伙伴解決糾紛　中煤香港副總經理罪成押6.10判刑

廉政公署昨日(28日)落案起訴一名公司副總經理，指他涉嫌向一個有商業糾紛的業務夥伴索取賄款200萬至300萬港元，從而以最有利對方的條款解決該項糾紛。被告否認一項代理人索取利益罪，經審訊後今(27日)被東區法院裁判官屈麗雯裁定罪成。屈官把被告還押至6月10日判刑，期間索取被告的背景報告。

被告王文寧，65歲，中煤能源香港有限公司(中煤香港，前稱環能貿易有限公司)副總經理，被控一項代理人索取利益罪名。裁判官作裁決指，被告與中媒香港屬代理人及主事人關係，而中煤香港與該業務夥伴的糾紛中涉及相關利益，沒有證據顯示被告向該業務夥伴索取貸款是獲得上級許可，即使被告沒有收款，他已違反與主事人之間的誠信關係，故裁定罪成。

控方案情指中煤香港的母公司於1994年與一家業務夥伴共同投資一個物業發展項目，並由中煤香港負責注資。中煤香港其後擬收回部分資金，但雙方未能達成最終協議。自2018年起，中煤香港與該業務夥伴就項目有爭議，遂委派被告解決爭議。被告其後相約該業務伙伴一名董事兼股東單獨會面，並指自己有財務問題，急須資金週轉，向對方索取一筆200萬至300萬港元的貸款，以及聲稱會協助對方，以最有利對方的條款解決有關糾紛，但遭對方拒絕。

案件編號：ESCC 566/2024