下學年起續步提升中一開班線，2026/27學年起30人才可開兩班。

根據政府統計處在2023年8月發表的香港人口推算，即使計及各項輸入人才計劃及措施對未來人口所帶來的影響，教育局預計2025至2031年在香港居住的12歲中一適齡人口仍會由58,800名降至49,800名。當局今日(27日)表示，現時「開班線」為25人，中學每班取錄最少26人便可開辦兩班，即平均每班13人，由2025/26學年起，中一開班數目的準則將會由每班25人上調至每班27人，並由2026/27學年起，進一步調整至每班29人。

教育局指鑑於學齡人口下降是結構性而非過渡性，如繼續維持有關「開班線」，每班人數過少，有礙學校為學生提供不同組合的選修科目外，亦未能配合個別需要和全人發展。教育局指由2025/26學年起會修訂批核班級結構的安排和「開班線」，以維持合宜的整體學生人數和班級數目，為學生提供合適的教學環境及寬廣而均衡的高中課程，並且確保教育效能。

教育局續指，已優化可供學校選擇的發展方案及相關的申請安排，由2025/26學年起生效，其中「特別視學」和「與其他學校合辦課程」的選擇將被取消，而曾獲批「注入額外資源以提供寬廣而均衡的高中課程」發展方案的學校，如在申請學年的過去6個學年曾使用過該選項則不可再次申請。

另外，教育局將擴大「與其他學校合併」、「與大專院校、職業專才（職專）機構在高中協辦多元化教育課程」、「以私立模式辦學」和「停止營辦全部或部分級別」發展方案的申請資格至全港所有資助中學，首兩個發展方案亦會獲得優化。

另外，教育局將於2025/26學年推出先導計劃，容許以4班參加中一派位並符合特定條件的學校，申請以5班中一參加下一年度的中一派位，有關限額最多為5個，有關學校需要在最近連續3個年度的自行分配學位申請數目，均多於該年度可供中一派位的學位數目，並且其校舍條件配合擴班需要。教育局會整體審視香港整體學額供求情況和學校所在地區的實際情況、學校配套設施、辦學往績以及家長意願等因素，考慮是否批准有關申請。