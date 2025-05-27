九澳廢品回收場涉僱黑工　男負責人被捕

澳門執法部門上周三(21日)巡查期間揭發，九澳某廢品回收場涉嫌僱用非法入境者、逾期逗留人士及過界勞工。執法部門傳召回收場負責人李某問話並即場拘捕，其只承認是廢品回收場負責人，其他拒絕合作。3人涉嫌觸犯「非法工作」、「過界工作」，人員已通知勞工局跟進。

被捕廢品回收場負責人姓李，男，30歲，澳門居民；兩名越南男黑工分別姓BUI，40歲，非法入境者；姓KHUC，40多歲，逾期逗留；過界外僱姓何，30多歲，內地居民，任職外賣員。涉僱用及收留送交檢察院處理。

案情指，上周三早上約10時，當地執法人員到路環九澳某廢品回收場開展稽查行動，發現場內7名男子正在整理廢品及安裝貨車鐵鍊，上述3人見到執法人員後立即逃跑，被截獲。經盤問，涉及非法入境的越南男子聲稱日前從內地游水偷渡到澳門，目的是在當地搵工作。本月17日行經廢品場詢問後獲聘黑工。不過，該廢品場的職員指證，有人至少已經工作兩至三個月。

另一名逾期逗留的越南男子曾在澳門其他地方任職外僱，結束外僱身份後因事等待回越南家鄉，故持有「報到紙」暫時留澳門，需定期報到。去年中開始以400多澳門元的日薪，受僱於李某在上址工作兼住宿。涉嫌過界工作的何某供稱，由數月前開始，日間以時薪40澳門元在廢品回收場工作，晚間做回外賣員。