屯門公路爆水管　逾20屋苑無食水供應　19條街道無沖廁水

因應屯門公路往元朗方向近兆康站的水管滲漏事故，為配合緊急維修水管工程，水務署預計約於今晚(27日)11時起，需要暫停於屯門區北部、皇珠路以北、震寰路及青松觀路交界以南，及屯門河以西北全部樓宇的食水供應。部分樓宇備有水缸，所以仍能維持供水一段時間，實際停水時間視乎樓宇水缸原有的儲水。

水務署已就有關停水安排超前部署，由現在至晚上11時，水務署會安排8輛水車及120個水箱，在停止供水前到現場為受影響居民提供臨時食水供應。另外，屯門碼頭附近一帶的沖廁水供應亦已經暫停。水務署已與當區區議員及關愛隊保持密切聯繫，在有需要時為受影響用戶提供適切協助。水務署已調派水車為屯門醫院、青山醫院及小欖醫院提供臨時食水支援，醫院亦會採取應變措施，控制食水用量。屯門醫院、青山醫院及小欖醫院服務暫時不受影響。

水務署工程團隊正全力進行搶修，以爭取在明早(27日)清晨時分或之前恢復相關食水供應，並爭取於早上交通繁忙時段前全面重開屯門公路。署方正密切跟進相關工程進展，並會於稍後時間提供進一步更新，對是次事故為市民及駕駛人士帶來的不便深表歉意，並感謝各方的耐心與配合。