天花滲水跳掣跌石灰　業主苦忍7年法團懶理

本港樓宇老化問題嚴重，不少舊樓有鋼筋外露、天台滲水及石屎剝落，其中滲水個案相當驚人。根據政府數字顯示，平均每年有逾4萬宗單位滲漏投訴，但能成功找出源頭，並完成調查的只有約5,800宗。紅磡居民梁先生向《東呼即應》申訴，被滲水問題困擾7年，因居住頂樓單位天花滲水，廚房和睡房淪為重災區，每逢打風落雨就要用盆去接水；即便曾向食環署與屋宇署組成的滲水辦求助，亦未能解決問題，安樂窩變成滲水屋，就連健康亦受威脅。

梁先生表示，現居一幢逾60年樓齡位於紅磡的私人樓宇，由於單位天花一直出現滲漏，他7年來多次向業主立案法團、滲水辦等反映，都無人處理。梁先生指，他自2017年尾買樓，2018年3月收樓，收樓後進行裝修，期間經歷打風才發現單位房間橫樑有雨水滴下來，通知業主立案法團後才獲告知，原來單位一直以來都有漏水問題。

梁先生為避開天花的石灰和滲水，被迫購買碌架床，因為可在漏水時用水盆接水，同時鋪上報紙，防止石灰跌落身上。可惜這些方法都「治標不治本」，滲水情況不斷惡化，甚至到廚房燈亦因為太濕而掉下來，經常跳電，所以到現在廚房都沒有燈，晚上要用電筒照明。

直至2021年，滲水蔓延至另一邊房間，令整條橫樑裂開，即便通知法團亦只被敷衍了事，到去年開始連微雨都漏水。更令梁先生擔心的是，梁太一直有長期病患，梁先生本來給太太休養的安樂窩卻令病情加劇，漏水令他們不敢開冷氣。梁太又稱每天都聞到一些很霉的味道，整個人很不舒服，所以在家也要戴口罩，除影響她呼吸外，前陣子又因石灰令眼睛敏感、雙眼紅腫。

雖然梁先生曾多次找滲水辦求助，但最後仍獲回覆指「幫不了你」，因為天台不屬於衞生環境範圍，只可以出信通知法團，然後找人做維修。

議員楊永杰認為，過去滲水辦處理漏水問題效率非常低，往往以天面濕度35%的濕度門檻作區分，但過去收到很多個案未必達到35%，去到30%天面濕度其實已非常濕有明顯滲漏，但往往滲水辦都不予處理，所以過去一直要求滲水辦能夠將立案門檻從35%降到30%，更能夠去協助居民處理滲漏的問題。

楊又指，天台此類個案可能不是供水管或排水管出現滲漏問題，而是純粹天面做得不好出現滲漏，滲水辦一般都不會去處理，期望政府既然進行調查已發現源頭，應可發出防擾事故通知書給相關滲漏業主要求處理。