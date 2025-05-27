教育局調高中學開班線　議員恐有學校以留班生維持人數

教育局公布「中學規劃未來路向優化方案」通告，調高中學開班準則，由每班25人上調至下學年的27人，再於26/27學年調整至每班29人。議員朱國強促請當局以此為限，不宜進一步調高。他又認為優化學校發展方案後，包括取消取消「特別視學」和「與其他學校合辦課程」等，對於生源不足的弱勢學校來說，恐會進一步加重壓力，最終方案「揀唔落」，只能在合併與停辦之間作抉擇，更預計個別學校或更積極取錄插班生，甚至出現更極端的情況，以留班生維持每級人數。

當局又宣布推出先導計劃，容許開四班、參加中一派位的中學申請加班。議朱國強對此深表憂慮，擔心造成中學競爭，擾亂學校生態，促請當局與擬申請學校三思，又指新措施只照顧收生強勢的傳統及地區名校，加劇學校之間的惡性競爭，對其他學校造成影響。

朱國強指出，新措施不止令獲准加班的中學面對「落車」危機，也會影響到其他學校，特別是開設部分英文班的中學，或因此減少英文班數目，同時亦有機會影響到不同地區的整體學額供求，破壞各區中學早已建立的互信機制。