關島總督首度訪台　蕭美琴晤英下議員

危地馬拉總統阿雷瓦洛（Bernardo Arevalo）周一（26日）宣布，下月初將率領多名高官訪問台灣，並拜會台灣地區領導人賴清德。阿雷瓦洛也將赴日訪問，且參加大阪世博會相關活動。另外，美屬關島總督格雷羅（Lourdes Leon Guerrero）周日（25日）起首度訪台7天，賴清德周二（27日）與她會晤，強調關島是串連台美合作的重要橋樑。

阿雷瓦洛強調，希望和台灣將雙邊合作發展的各項領域具體化，特別是關於危地馬拉科技發展方面的合作，透過台灣高科技產業在當地實質投資，以具體推進發展。他提到，一個由約30人組成的危地馬拉半導體代表團正訪台，並參加高科技研討會，該國今年8月亦將舉辦大型研討會，邀請台灣科技領袖與企業家出席，推動雙邊議程。

另外，英國工黨台友會也在台灣訪問，台灣地區副領導人蕭美琴周一接見相關英國國會下議員，感謝長期對台灣的關注與友誼，倡議深化雙邊經貿合作，並支持台灣有意義參與國際組織。她希望兩地持續提升貿易夥伴關係，並在人工智能領域進一步合作發展，雙方在該領域將有極大合作空間。