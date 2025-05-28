男子搶劫殺人「紙面服刑」　法院再審判死

陝西省延安市男子郭二娃（又名郭華建）被指是陝北版的孫小果案，他早年殺人後獲准保外就醫，從此開始「紙面服刑」，多名公職人員在此案中受賄罪成被判刑。被害人家屬周一（26日）表示，當日收到延安市中級人民法院的一審判決書，郭二娃數罪併罰被判處死刑。消息指，雙方均提出上訴。

內媒周二（27日）報道，郭二娃1994年持刀搶劫逃跑後成為煤老闆，7年後被捕但從看守所離奇脫逃，期間再次犯案殺害檢舉人。法院2007年作出一審判決，郭二娃罪成判囚18年。惟自2011年1月開始，他獲准保外就醫，至2020年4月才再度被收監。法院同年作出再審決定，認為郭二娃原審判決在認定事實上和適用法律上確有錯誤，決定另行組成合議庭再審。檢方前年向法院起訴郭二娃等人，至今年1月開庭再審。

根據一審判決書，郭二娃涉及搶劫罪、脫逃罪和故意殺人罪、行賄罪等4項罪名，另涉嫌非法佔用農地罪未認定，數罪併罰，決定執行死刑。針對未實際服刑的「紙面服刑」一事，消息指多名公職人員受到刑事處罰或紀律處分，其中有人因受賄罪被判囚1年半至5年半不等。對於一審判決，被害人家屬姬艷花對郭二娃逾5.3萬元人民幣（約5.9萬港元）的民事賠償金額不滿，將提出上訴。