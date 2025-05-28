傳美暫停國際學生簽證面談　駐華使館稱仍正常辦證

美國傳媒周二（27日）引述消息報道，國務卿魯比奧同日指示所有使領館暫停安排外國學生簽證面談，藉此準備擴大審查申請者社交媒體帳號，由即日起生效，恐導致國際學生赴美留學面臨更多阻礙。美國駐華大使館工作人員周三（28日）透露，目前無收到相關訊息，仍正常辦理包括申請及面談在內手續，申請人可透過網上預約。

多間美媒周二收到美國國務院向一眾使領館發送外交電文，內容提及為了擴大審查外國學生社交媒體，領事部門由即日起不應再接收額外學生或訪問學者預約，直至收到進一步指引為止。換言之，若申請人於周二之前預約則不會受到影響。

該份由魯比奧署名外交電文同時警告，由於領事部門需應付上述舉措，或影響領事部門運作及資源分配等，故在安排工作前，要考量每個個案工作量及所需資源，優先處理事項應是服務美國公民、處理移民簽證及預防詐騙情況發生。

縱使外交電文未有說明詳情，有美媒估計美方官員將審查申請者旗下Instagram、TikTok、X等社交平台貼文、分享及評論等。被問及新政策會否導致國際學生趕不及在新學年入學，美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）周三強調，美方非常認真地審查入境人士。

因應美國是中國學生其中一個留學熱門地點，中國官媒周三早上為此致電美國駐華大使館，獲對方澄清正如常處理辦理簽證事宜。中國外交部發言人毛寧同日主持例行記者會時重申已注意有關動向，中方一貫認為正常教育合作及學術交流不應受到干擾，中方敦促美方切實保障包括中國留學生在內的各國留學生合法正當權益。

資料顯示，美國於2023年至2024年學年一共收取超過110萬名國際學生。全球最大非營利性國際教育交流組織「美國國際教育工作者協會」估計，一眾國際學生每年為美帶來438億美元（約3,416.4億港元）收益，同時創造逾37.8萬個職位。

毛寧另回應關稅戰問題時指出，中美經貿關係本質是互利共贏，經貿合作為兩國企業及消費者帶來實實在在利益，兩國之間存在巨大雙向需求，中方歡迎包括美國企業在內各國企業，在中國經營發展深化合作。白宮國家經濟委員會主任哈西特周二聲稱，特朗普政府正積極推動更公平貿易協議，並考慮將針對部分國家關稅降至10%以下。