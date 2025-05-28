東方日報A1：主宰未來港消費　30招谷銀髮經濟

本港人口老化嚴重，現時65歲以上長者人口已有170萬人，佔總人口約23%，18年後即2043年，香港每3人便有一人是長者。港府「促進銀髮經濟工作組」昨日公布推出5大範疇共30項措施，推動銀髮經濟及銀髮就業、消費及樂齡科技等，政府預料，10年後即2034年，長者消費會升至4,960億元，若以去年的基數計算，即每年有5%的增長、約170億元，是「很可觀」的消費族群。政府30項措施中，包括鼓勵展覽推出長者免費入場，促進銀色消費﹔還集中鼓勵中高齡就業，如將中高齡人士的招聘會倍增至60場等。有學者認同政府釋放銀髮勞動力的大方向，但指應同步放寬對長者生活津貼的門檻，以免長者重投職場反被削津貼「變相被懲罰」。

本港勞動力不足，有研究指去年本地55歲至64歲人士的勞動率僅為58.6%，遠遠落後於日本、新加坡等先進經濟體的70%左右。工作組昨日宣布30項措施，從消費、投資、就業到飲食都全面覆蓋。當中，有4項是鼓勵長者再就業，以釋放「銀色生產動力」。如僱員再培訓局會推出「優先培訓顧問諮詢服務」，7天內為「後50」，尤其「後60」人士提供課程諮詢，亦會針對人力需求殷切的行業專設掛鈎新課程，例如在第二季推出飲食業及兒童住宿照顧服務課程；勞工處會增加針對中高齡人士的招聘會一倍至60場；再就業津貼、中高齡就業計劃亦會在明年首季檢討。

此外，政府亦會設7項措施推廣銀色財務及保障安排，協助長者理財，包括鼓勵保險公司開發長者跨境保險，令保單持有人可使用內地養老設施，而保險業監管局正與內地一家具備結合保險及安老服務經驗的保險集團商討，並鼓勵其落戶香港。金管局與銀行亦會加強長者的理財及金融防騙教育，及制訂「長者友善銀行服務指引」。而30項措施之中，亦有19項發展「銀色產業」、「銀色消費」及「銀色品質保證」等。

港府指，是次推出的30項措施多屬大方向，推行亦要與20多個機構合作，難以訂立經濟效益等的硬指標，但指以消費力評估，去年60歲或以上人士消費額達3,420億元，佔本地生產總值（GDP）約11%，料2034年（10年後）會升至4,960億元，形容每年有5%的增長，即約170億元，數字都很可觀。

嶺南大學社會學及社會政策系助理教授歐陽達初認同「銀髮經濟」大方向，但指措施與過往大同小異，反指當局應放寬津貼申請門檻，例如保障比較穩定的長者生活津貼。他舉例，即使長者重投職場打清潔工，收入隨時亦超標，長者被迫在津貼工作「二揀一」，變相懲罰長者。歐陽達初又認為，釋放「銀色生產動力」字眼雖美，但要小心長者再就業的工作質素，因現時大多數從事保安、清潔等基層行業，要設法增長者技能，保障長者議價能力，而推動職業再培訓應有僱主參與，令課程免被「興趣班化」。現時長者生活津貼要求單身人士每月總入息不多於10,770元；夫婦則不多於16,440元。合資格長者每月才可領取4,250元津貼。

議員顏汶羽則指，不少銀齡人士的職場技能或已過時；身體情況未必適宜長時間工作；亦被人認為就業能力較低，令他們重返職場時面對障礙。他建議，勞工處將部分就業中心改為支援長者就業點，以招聘車形式深入長者社區，推廣適合長者的培訓課程及就業配對。

另一方面，有意見質疑長者基層工作被外勞取締，勞工及福利局指正在檢討整體政策，重申會確保本地就業優先，並嚴格執法把關。

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