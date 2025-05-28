中西醫協作治膝關節炎　針灸拔罐推拿紓病情

「人未老，關節先衰」，不少人都面對膝關節退化，尤其是長者。醫院管理局去年5月起，在博愛醫院骨科日間病房推出首個「中西醫協作膝關節炎治療先導計劃」，為接受早期西醫治療的前早期患者，加入中醫針灸、推拿等服務，以提升治療效果。截至今年3月底，來自5間醫院、共280名病人參加了計劃。醫管局骨科統籌委員會主席尹耀宗希望計劃能讓更多病人及早治療，以免病情惡化而要進行手術，亦希望日後計劃可以擴至更多醫院。

尹表示，本港面對人口老化問題，不同程度的膝關節退化患者正不斷上升。醫管局參考過外地治療成效及相關研究後，認為中西醫協作能為病人提供有效的治療選項。在協作上，西醫會治療會提供藥物、手術治療，以及物理治療等，而中醫則會透過針灸、拔罐、推拿及中藥，讓患者病情減輕。

若患者病情惡化，有機會需要進行膝關節置換手術，惟公立醫院中，相關手術輪候時間甚長，隨時要等數年。尹耀宗提到，計劃中有部分患者有輪候相關手術，惟絕大部分人參與計劃後亦未有退出輪候隊伍。他希望日後透過早期治療，除了可減低患者病情惡化而要做手術的風險外，亦能為情況較嚴重的病人釋出更多資源。

早前醫管局就膝關節的中西醫協作治療，到訪廣東省第二中醫院交流。該院院長劉軍指出，根據內地調查，有近6成60歲以上人士患有膝關節退化問題。同時亦有研究顯示，有接受中醫治療的患者可以減少患者藥物所引致的胃腸道、心血管問題。